Emmanuel Macron est arrivé en Chine pour une visite d'Etat de trois jours

Emmanuel Macron, président de la République.

Ce mercredi, Emmanuel Macron est arrivé à Pékin pour renouer avec la Chine, en mettant l'accent sur la relance des contacts humains pour tenter d'entretenir le dialogue sur l'Ukraine et éviter que le géant asiatique ne "bascule dans le camp de la guerre". Le président français entame sa visite d'Etat de trois jours par un discours devant la communauté française pour "énoncer les enjeux et objectifs" de ce déplacement, selon son entourage.

Le chef d'Etat aura une intense journée de discussions jeudi avec son homologue chinois Xi Jinping, auxquelles la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen sera en partie associée.

Alors que le président français avait l'intention de venir régulièrement en Chine, son dernier voyage remonte à 2019. Le Covid-19 et les restrictions sanitaires draconiennes qui n'ont été levées que fin 2022 par les autorités chinoises ont longtemps gelé les relations et éprouvé les Français résidant en Chine. Paris mise donc sur la "reconnexion" à tous les niveaux et veut relancer les échanges humains, notamment ceux entre les étudiants des deux pays.

