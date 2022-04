Elon Musk, proche des Républicains, rachète Twitter : la classe politique attend de savoir ce qu'il va en faire avant de juger

Elon Musk

L'annonce du rachat de Twitter par Elon Musk (83 millions de followers sur Twitter), milliardaire volontiers provocateur et plus proche des milieux conservateurs et libertariens que des démocrates, a en théorie de quoi les réjouir analysent Les Echos.

« Twitter censure ouvertement les discours basés sur des idéologies politiques et se moque de nos libertés constitutionnelles. Si Elon Musk peut renverser la vapeur pour protéger réellement la liberté d'expression et encourager un discours ouvert, le plein potentiel de Twitter sera débloqué », a salué le sénateur républicain Ted Cruz, cité par Les Echos.

Banni de Twitter après l'attaque du Capitole par ses partisans le 6 janvier 2021, Donald Trump a déjà assuré - sans convaincre - qu'il ne chercherait pas à revenir sur le réseau social, qui était pourtant son canal privilégié de communication.

« J'espère qu'Elon achètera Twitter parce qu'il y apportera des améliorations et que c'est un homme bien, mais je vais rester sur Truth », a indiqué Donald Trump à Fox News. Surfant sur la censure des plateformes, Donald Trump a créé Truth Social, un réseau censé concurrencer Facebook et Twitter. Lancé en février, il peine toutefois à sortir de sa phase de test et connaît déjà des défections.

Mais les commentaires sont rares pour l'instant, la classe politique américaine attend peut-être de savoir ce que Musk, le fondateur de Tesla, va faire de Twitter, avant de juger. Musk n'achète pas Twitter pour gagner de l'argent, mais il a bien choisi son moment, le cours de l'action Twitter en bourse a beaucoup.

Après l'annonce de ce rachat, des groupes de défense des droits de l'homme ont fait part de leurs inquiétudes concernant les discours de haine sur Twitter et le pouvoir qu'il donnerait à M. Musk, qui se décrit comme un "absolutiste de la liberté d'expression" remarque la BBC.