Élisabeth Borne promet que la lutte contre le harcèlement scolaire sera une priorité « absolue » de la rentrée

La ministre Élisabeth Borne a déclaré lors d'une session à l'Assemblée nationale que la lutte contre le harcèlement sera la priorité absolue de la rentrée scolaire 2023. Cette annonce fait suite au tragique suicide le 12 mai dernier d'une adolescente de 13 ans, Lindsay, victime de harcèlement scolaire.

La ministre a exprimé sa solidarité envers la famille et les amis de Lindsay, soulignant que le harcèlement est un fléau qui affecte la vie quotidienne de milliers de jeunes, conduisant souvent à la détresse, à la dépression, voire au suicide.

Pour faire face à ce problème, le gouvernement prévoit d'étendre le programme Phare aux lycées et de nommer un adulte référent dans chaque collège pour lutter contre le harcèlement. De plus, il sera possible, par décret, d'exclure un élève auteur de harcèlement de l'école primaire. La formation des personnels contre le harcèlement sera rendue obligatoire et les moyens des plateformes d'alerte et d'écoute seront renforcés.

Le programme Phare comprend la formation d'une équipe de référence composée d'au moins cinq personnes par collège et par circonscription du premier degré, ainsi que la nomination et la formation d'au moins dix élèves ambassadeurs par collège. Les enfants bénéficieront également de dix heures de formation par an.