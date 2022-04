Election présidentielle : Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont désormais au coude-à-coude pour les deux tours du scrutin

Les Français vont choisir le futur président de la République le 10 et le 24 avril 2022.

L'écart se réduit à nouveau entre le président-candidat Emmanuel Macron et Marine Le Pen, selon un sondage Elabe Opinion 2022 pour BFMTV, dévoilé ce vendredi.

Alors que les Français sont appelés à se rendre aux urnes ce dimanche dans le cadre du premier tour de l’élection présidentielle, l'écart s'est encore réduit entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, selon un dernier sondage Elabe Opinion 2022, dévoilé ce vendredi pour BFMTV, L'Express et SFR.

Emmanuel Macron obtient 26% d'intentions de vote (une baisse de 2 points par rapport au dernier sondage des 4 et 5 avril).

Marine Le Pen rassemble 25% des intentions de vote (une hausse de 2 points).

Jean-Luc Mélenchon poursuit aussi sa hausse, avec 17,5% d'intentions de vote (+2) mais il ne parvient pas à atteindre le second tour.

Concernant les autres candidats, Eric Zemmour (Reconquête!) réunit 8,5% des sondés (-0,5), puis la candidate Les Républicains Valérie Pécresse avec 8% des personnes interrogées. Yannick Jadot est crédité de 4% d'intentions de vote (-1).

Nicolas Dupont-Aignan obtient 2,5% (+0,5). Fabien Roussel est à 2,5% et reste stable. Jean Lassalle est aussi à 2,5%. Anne Hidalgo se stabilise à 2%. Philippe Poutou est à 1% (-0,5). Et Nathalie Arthaud obtient 0,5% des intentions de vote, selon ce sondage.

Au second tour, l'écart entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen se réduit aussi, avec seulement deux points d'écart : le président sortant est à 51% (-2) et Marine Le Pen à 49% (+2).

Selon l’Institut Elabe, 21% des personnes interrogées « n’ont pas exprimé d’intention de vote ».

Le fait que l’écart soit encore plus faible au second tour s’explique notamment avec « un meilleur report de voix des électeurs de premier tour d'Eric Zemmour (82%, +10) et de Valérie Pécresse (34%, +6) en faveur de Marine Le Pen, par rapport au début de semaine », selon Elabe.

24% des personnes déclarant aller voter « pourraient changer d’avis d’ici à l’élection ». 13% des sondés « envisagent sérieusement » d'aller voter, et 22% « n’iront probablement voire certainement pas voter ».

65% (+3) des personnes interrogées inscrites sur les listes électorales se disent « tout à fait certaines » d'aller voter. Un chiffre « nettement inférieur » à celui mesuré en 2017 à la même période (71%).

L'Institut Elabe « projette un niveau de participation au 1er tour de l’élection présidentielle 2022 entre 70% et 74% ».

Ce sondage a été réalisé sur un échantillon de 1801 personnes représentatif des résidents de France métropolitaine âgés de 18 ans et plus, dont 1691 inscrits sur les listes électorales. La représentativité de l’échantillon a été assurée selon la méthode des quotas. Les réponses ont été recueilles par Internet du 7 au 8 avril 2022.