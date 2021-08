Christian Jacob et Jean Leonetti

Il y a déjà trois candidats : Xavier Bertrand, Philippe Juvin, et Valérie Pécresse, tandis que Laurent Wauquiez, Michel Barnier, Eric Ciotti ne se sont pas encore prononcé

Trois candidats se trouvent d’ores et déjà sur la ligne de départ. Le président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, parti le premier en mars dans l’espoir de s’imposer comme le candidat naturel de son ancienne famille politique sans passer par un processus de départage. La présidente de l’Ile-de-France, Valérie Pécresse, qui plaide pour une primaire ouverte. Et le maire LR de La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine), Philippe Juvin, par ailleurs chef des urgences de l’hôpital Georges-Pompidou constate Le Monde.

En attente, on trouve Laurent Wauquiez, Michel Barnier, et peut-être aussi le sénateur Bruno Retailleau, et même Eric Ciotti ajoute Le Monde.

Jean Leonetti, maire d'Antibes essaie de rassembler tous les candidats dans une primaire commune.

Mais même si ce processus est prévu dans les statuts du parti, le président de LR, Christian Jacob, veut tout faire pour éviter une primaire – une « machine à perdre ».