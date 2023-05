Douanes : le tabac et les contrefaçons continuent de battre des records de saisies

En matière de lutte contre les contrefaçons, les saisies ont encore augmenté de 27% en 2022.

La lutte contre la contrebande de tabac s'est notamment traduite l'an passé par un nouveau record avec 649,07 tonnes de tabacs et de cigarettes saisies, contre 402 tonnes en 2021 (+61%), a précisé le ministère des Comptes publics.

Marquée par des hausses toujours plus importantes des saisies dans les secteurs des contrefaçons et du trafic de tabac, la douane française a réalisé une année 2022 "exceptionnelle", selon un bilan définitif publié mercredi. La lutte contre la contrebande de tabac s'est notamment traduite l'an passé par un nouveau record avec 649,07 tonnes de tabacs et de cigarettes saisies, contre 402 tonnes en 2021 (+61%), a précisé le ministère des Comptes publics, dont dépendent les douanes, dans un communiqué.

Pour la première fois, cinq usines clandestines de fabrication de cigarettes ont d'ailleurs été démantelées en France en 2022. En matière de lutte contre les contrefaçons, les saisies ont encore augmenté de 27% en 2022 et ont doublé en deux ans : 11,53 millions d'articles ont été interceptés en 2022 contre 9,1 millions de 2021 et 5,6 millions en 2020.

Les saisies de drogue ont en revanche légèrement reculé, même si elles se maintiennent à un niveau assez élevé: 104,08 tonnes ont été saisies l'an passé (115,4 en 2021), dont 80% ont été saisies à travers la France par l'ensemble des "services répressifs".

"C'est un bilan exceptionnel (...) qui montre que les douaniers gagnent en efficacité chaque année", a déclaré à l'AFP Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics. Il a ajouté "fixer comme priorité" la lutte contre le tabac de contrebande, estimant que la hausse des saisies témoigne de l'efficacité des douaniers mais aussi "d'une augmentation des trafics avec des réseaux criminels, mafieux, qui étaient auparavant sur des trafics de stupéfiants et se sont tournés vers le trafic de tabac".

