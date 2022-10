Donald Trump porte plainte contre CNN pour diffamation

Donald Trump

L'ancien président demande 475 millions de dollars de dommages et intérêts

L’ancien président américain Donald Trump a porté plainte, hier lundi, contre la chaîne d'information américaine CNN, qu'il accuse de le diffamer parce qu’elle craindrait qu’il ne se présente à l'élection présidentielle de 2024 écrit Le Parisien.

L’homme d’affaires demande 475 millions de dollars de dommages et intérêt. Trump reproche particulièrement à CNN d’utiliser l’expression « le Grand Mensonge » pour parler de ses allégations selon lesquelles la présidentielle de 2020 lui a été « volée » par Joe Biden.

« Le Grand Mensonge est une référence directe à une tactique employée par Adolf Hitler et apparaissant dans Mein Kampf », selon la plainte.

Son utilisation répétée sur CNN au sujet de Donald Trump - plus de 7 700 fois depuis janvier 2021, selon la plainte - est « une tentative délibérée de la part de CNN de diffuser auprès de son audience une association entre le plaignant et l’une des personnalités les plus répugnantes de l’histoire moderne » ajoute Le Parisien.