Dominique Costagliola , épidémiologiste, face au variant indien : "j'ai très peur de la situation fin aout pour aborder la rentrée"

Dominique Costagliola

Avec un virus aussi transmissible, il faudrait des taux de couverture vaccinale à 85 , 90%: on en est loin

"On a une croissance extrêmement rapide des cas, favorisée par le relâchement des mesures du 30 juin", a expliqué Dominique Costagliola, épidémiologiste, invitée de France Inter mardi matin : "Ce qui m'inquiète - et je suis pour le pass sanitaire - c'est la praticabilité de ces mesures. Elles ne vont avoir un impact que vers la mi-aout, et entre temps, l'épidémie croit très très vite, donc j'ai très peur de la situation fin aout pour aborder la rentrée".

Sur l'extension du pass sanitaire : "On s'appuie trop uniquement sur cette mesure-là. J'apprends par exemple, qu'avec le pass sanitaire à l'entrée des cinémas, on ne devra plus porter le masque à l'intérieur des salles!" s'indigne l'épidémiologiste, citée par France Inter.

"On doit avoir 43- 44% de gens complètement vaccinés, avec des situations très disparates, et il y a une situation très angoissante dans des départements d'outre-mer, où 15% des gens sont vaccinés, et dans beaucoup de régions de villégiature, l'épidémie galope" a ajouté la scientifique.