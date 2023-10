Deux manifestations pro-palestiniennes prévues jeudi à Paris, interdites par la préfecture de police

Un rassemblement place de la République à Paris en soutien au peuple palestinien. 13 mai 2021.

Deux manifestations pro-palestiniennes devaient se tenir jeudi à Paris avant d’être interdites par arrêté par le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, a annoncé mardi soir la préfecture de police de Paris. Une interdiction prise « compte tenu des risques de troubles à l’ordre public ». Ces deux manifestations devaient se tenir place de la République à 18 heures.

L’un des appels à manifester émane du « collectif national pour une paix juste et durable en Palestine » et le second de l’association « France Palestine solidarité ». Deux associations qui apportent leur soutien aux Palestiniens et demandent la fin du blocus à Gaza, décrété par le gouvernement israélien.

Une manifestation pro-palestinienne a déjà été interdite à Lyon, mardi. La France compte à la fois la plus importante communauté musulmane et la plus forte communauté juive d’Europe et le gouvernement craint que l’attaque du Hamas contre Israël se propage en France.

Malgré les interdictions prononcées par les autorités, quelques centaines de personnes se sont rassemblée à lundi à Lyon et mardi à Marseille, en soutien aux Palestiniens. Elles ont été rapidement dispersées par les forces de l’ordre.