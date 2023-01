Deux Britanniques tués en Ukraine lors d'une « évacuation humanitaire » de Soledar

Des médecins de l'armée ukrainienne évacuent un soldat blessé sur une route non loin de Soledar, dans la région de Donetsk, le 14 janvier 2023, en pleine invasion de l'Ukraine par la Russie.

Deux Britanniques partis comme volontaires en Ukraine ont été tués alors qu'ils tentaient une «évacuation sanitaire» de la ville de Soledar, théâtre d'intenses affrontements entre forces russes et ukrainiennes, a annoncé la famille de l'un d'eux mardi 24 janvier.

«C'est avec une grande tristesse que nous annonçons que notre bien-aimé Chrissy a été tué au côté de son collègue Andrew Bagshaw alors qu'ils tentaient une évacuation humanitaire de Soledar, à l'est de l'Ukraine», a indiqué la famille de Christopher Parry dans une déclaration transmise par le ministère britannique des Affaires étrangères.

«Il n'avait pas pu s'empêcher de se rendre en Ukraine en mars au moment le plus sombre, au début de l'invasion russe, pour aider ceux qui en avaient le plus besoin, sauvant plus de 400 vies et de nombreux animaux abandonnés» a-t-elle ajouté.