Dette : mise en garde de l'agence de notation Moody's contre une abrogation de la réforme des retraites

Le taux d'intérêt à 10 ans de la France a peu évolué après le deuxième tour des élections législatives, mais avait augmenté plus nettement après le premier tour.

Ce mardi, l'agence de notation Moody's a prévenu que l'abrogation de la réforme des retraites et une baisse de la volonté gouvernementale de faire des économies pourraient avoir un impact négatif sur la notation de la France. Elle a aussi souligné les « difficultés » à venir dans le vote des lois.

L'agence, qui attribue actuellement la note Aa2 avec une perspective stable, prévient qu’elle pourrait être abaissée à « négative » en fonction de l'impact des tractations politiques sur la trajectoire budgétaire ou de croissance.

Sans majorité claire, « voter des lois sera certainement difficile ». « Compte tenu des contraintes » avec lesquelles doit composer un tout nouveau gouvernement, « un assainissement budgétaire à travers (une baisse) des dépenses en 2025 » est « peu probable », juge Moody's dans un commentaire. Une hausse des recettes est également « improbable ». Moody’s juge que les résultats des élections sont défavorables à la capacité de la France à emprunter dans des conditions favorables.

Chargée d'évaluer la capacité des pays à rembourser leur dette souveraine, comme ses homologues Fitch et S&P, l'agence se préoccupe surtout de la hausse possible du coût des intérêts payés pour la dette. « Une baisse de l'engagement gouvernemental en faveur de l'assainissement budgétaire augmenterait la pression » défavorable sur le crédit, affirme Moody’s. Le taux d'intérêt à 10 ans de la France a peu évolué après le deuxième tour des élections législatives, mais avait augmenté plus nettement après le premier tour.

Selon Moody’s, l'abrogation de réformes, « comme la libéralisation du marché du travail et la réforme des retraites », pèserait sur la notation si cela affectait la croissance ou la trajectoire budgétaire du pays. Lundi soir, l'agence S&P Global avait déjà prévenu que la note de crédit de la France serait « sous pression » si le pays « ne (parvenait) pas à réduire son important déficit public ». L'agence américaine avait dégradé fin mai la note de la France du troisième cran « AA » au quatrième « AA- », quelques mois après l'annonce d'un déficit public plus élevé qu'attendu.