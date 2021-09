Angleterre Big Ben

Le Brexit perturbe très largement l’ensemble des chaînes logistiques britanniques. Plus d’un an et demi après la sortie effective de l’Union européenne du Royaume-Uni, le 31 janvier 2020, les conséquences commencent se voir. Concrètement. Dans tous les aspects de la vie personnelle et de l’économie britannique souligne la correspondante de Libération.à Londres

"Dans les supermarchés, les étals se vident, les cafés réduisent la voilure et les agriculteurs laissent pourrir leur récolte. «Et ça ne va pas s’améliorer de sitôt, prédit Ian Wright, président de la Food and Drink Federation. Je pense même que cela va empirer. Le temps où le consommateur britannique pouvait trouver à peu près tout ce qu’il souhaitait est terminé.»"

Certains évoquent non seulement une pénurie de produits pour les cadeaux, mais aussi de papier pour les envelopper. Les vendeurs de sapins de Noël ont même mis en garde contre des problèmes d’approvisionnement ajoute Libération.

Des dizaines de milliers d’Européens qui travaillaient au Royaume-Uni avant la pandémie et la sortie de l’UE ne seraient pas revenus.