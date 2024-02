Défense : 109 canons Caesar de nouvelle génération commandés par le Ministère français des Armées

Des soldats ukrainiens utilisant un canon Caesar dans l'est du pays

Ces modèles de nouvelle génération sont dotés d’une cabine blindée, d’une motorisation plus puissante, de nouveaux logiciels de conduite de tir et l'intégration du Caesar dans le programme Scorpion de l'armée de Terre. Ce contrat, qui s’élève à « environ 350 millions d’euros », a été notifiée le 30 décembre, selon un communiqué du ministère. La première livraison est prévue « à l'horizon 2026 ».

Le Caesar, un « camion » porteur d'un canon de 155 mm, est en mesure de tirer six obus à 40 kilomètres en moins d'une minute. Avant 2022, la France disposait de 76 exemplaires et en a cédé 18 à l'Ukraine pour la soutenir face à l'invasion russe. Le Caesar est aussi un succès à l’export : il a été vendu à 336 exemplaires à l'Arabie saoudite, à la République tchèque, à l'Indonésie, au Maroc, au Danemark (19 canons depuis cédés à Kiev), à la Lituanie et à la Belgique.