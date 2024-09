Polémique

"Défendre l'Italie n'est pas un crime" : Salvini réagit à la demande des procureurs de prononcer une peine de six ans d'emprisonnement

"Six ans de prison pour avoir bloqué des débarquements et défendu l'Italie et les Italiens ? C'est de la folie. Défendre l'Italie n'est pas un crime et je n'abandonnerai pas, ni maintenant, ni jamais", a déclaré le vice-premier ministre.