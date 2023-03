Débordements lors des manifestations et maintien de l’ordre : Sandrine Rousseau accuse Emmanuel Macron de « chercher l'incident »

Sandrine Rousseau s'est exprimée ce lundi sur les violences lors des manifestations à Sainte-Soline et contre la réforme des retraites.

La députée EELV a dénoncé la gestion du maintien de l'ordre lors du rassemblement à Sainte-Soline contre le projet de méga-bassines et en marge des manifestations contre la réforme des retraites.

Après les images des violences lors de la manifestation à Sainte-Soline, l’écologiste Sandrine Rousseau a dénoncé la gestion du maintien de l'ordre. Elle a même accusé Emmanuel Macron de « chercher l'incident » :

« C'est une politique de l'intimidation et je me demande dans quelle mesure il n'y a pas la volonté d'aller chercher l'incident. D'ailleurs, il est en train d'avoir lieu », a déclaré l’élue EELV sur Public Sénat ce lundi.

Le pronostic vital d’un des manifestants présents à Sainte-Soline est toujours engagé.

Sandrine Rousseau considère que les débordements de samedi sont le reflet d'une situation plus globale :

« Je trouve que depuis quelque temps, depuis quelques semaines, il y a une modification de la politique de maintien de l'ordre dans les manifestations et qui est beaucoup plus dure et violente qu'elle ne l'était avant. Oui, il y a une volonté d'aller chercher l'incident », a-t-elle déploré.

Sandrine Rousseau a dénoncé le recours aux unités de police motorisée de la BRAV-M. Leur déploiement est, selon Sandrine Rousseau, le signe « qu'on veut tendre les choses ».

