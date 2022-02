David Lisnard (LR) apporte son parrainage à Jean-Luc Mélenchon

David Lisnard

Ce n'est pas un soutien politique, mais plutôt démocratique. Alors que plusieurs «grands» candidats ne parviennent pas à réunir 500 signatures d'élus locaux - à deux semaines de la date limite du dépôt au Conseil constitutionnel -, le patron de l'Association des maires de France David Lisnard (LR), a annoncé, dans une vidéo publiée dimanche, apporter son parrainage de maire à Jean-Luc Mélenchon souligne Le Figaro.

"Parce que la candidate que je soutiens est lotie, par esprit républicain, souci civique, exigence démocratique, aussi pour que les démagogues ne jouent pas les victimes, enfin pour enlever de la pression (injuste) sur les maires et démontrer que «parrainage ne vaut pas soutien»" explique David Lisnard, soutien de Valérie Pécresse.

«Trois des principaux candidats à la présidentielle n'ont pas reçu leurs parrainages et on sent bien qu'il y a un problème pour les recueillir, explique le maire de Cannes. Si Jean-Luc Mélenchon, ou Marine Le Penqui a une implantation ancienne avec un parti politique important et qui est deuxième dans les sondages, ou Éric Zemmour qui a une dynamique, ne pouvaient pas se présenter, cela serait une grave atteinte à la démocratie.» précise David Lismard.