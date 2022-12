600 millions d’euros. C’est ce qu’aurait coûté le traçage des « cas contacts » exposés à la Covid-19, selon un rapport de la Cour des comptes publié ce mardi, concluant à « l'efficacité incertaine » du dispositif.

En un peu plus de deux ans (de mai 2020 à août 2022) le « contact tracing » a permis de joindre 32 millions de personnes testées positives au coronavirus et plus de 22 millions de leurs contacts « à risque », précise cet « audit flash ».

L'Assurance maladie a « recruté des milliers » d'enquêteurs pour émettre des appels, textos ou mails. Si les effectifs ont « été fortement réduits » - passant de 6500 équivalents temps plein en 2021 à 350 en septembre - les dépenses totales aux frais de la Sécu « pourraient dépasser 600 millions d’euros » à la fin de l’année. Le tout pour « une efficacité globale incertaine », puisque les effets sur les contaminations et les hospitalisations « ne peuvent être quantifiés en l'absence d'évaluation scientifique », précise la Cour des comptes.

Le rapport précise que le dispositif mis en place a touché « qu'une partie potentiellement minoritaire » de sa cible, car la plupart des infectés n'ont « déclaré aucune personne contact ». Quant à ceux qui ont pu être joints, « les rares éléments d'analyse disponibles font apparaître un respect partiel (...) des consignes de prévention ».

Alors que le dispositif est censé prendre fin en janvier, la Cour des comptes appelle à « concevoir un dispositif plus efficace », pouvant être « activé puis désactivé dans des délais rapides dans l'éventualité de nouvelles épidémies de grande ampleur ».