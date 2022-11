« Le virus n'a pas disparu, l'épidémie frappe encore, tue encore », a-t-elle rappelé ce mardi à l'Assemblée nationale. Cet appel intervient alors que les hôpitaux alertent depuis plusieurs mois sur le manque de personnel, alors que trois épidémies - bronchiolite, grippe et Covid-19 - sont en cours.

« Je lance un appel solennel: respectons les gestes barrières. Portons le masque dès que nous sommes avec des personnes fragiles ou dans des zones de promiscuité comme les transports en commun », a déclaré la Première ministre.

« Ce sont des petits gestes qui sauvent des vies, nous le savons ils sont décisifs pour faire reculer l’épidémie », dit encore Elisabeth Borne.

Elle rappelle en outre que « l'épidémie de Covid-19 repart » et qu'à cette vague « s'ajoutent une épidémie de bronchiolite - la plus élevée des dix dernières années - et une épidémie de grippe saisonnière particulièrement virulente ».