Covid-19 : la vaccination devient obligatoire pour tout le personnel des maisons de retraite au Royaume-Uni

Une infirmière vaccine une résidente avec une dose du vaccin Oxford-AstraZeneca au foyer de soins Belong Wigan à Wigan, dans le nord-ouest de l'Angleterre, le 21 janvier 2021.

L'obligation de vaccination contre la Covid-19 s'appliquera au personnel médical et au personnel non-médical pour les maisons de retraite au Royaume-Uni.

Après une vaste consultation publique, le gouvernement britannique a annoncé ce mercredi rendre obligatoire la vaccination complète contre la Covid-19 pour toutes les personnes travaillant dans les maisons de retraite au Royaume-Uni, y compris le personnel non-médical.

Le ministre britannique de la Santé, Matt Hancock, a publié un communiqué :

« Les vaccins sauvent des vies et, bien que la majorité du personnel et des résidents de maisons de retraite soient désormais vaccinés, nous devons faire tout notre possible pour continuer à réduire le risque »

Imposer aux travailleurs de ces établissements de se faire vacciner constitue selon le ministre une « étape essentielle pour continuer à protéger les maisons de retraite aujourd'hui et dans le futur ».

Le personnel médical, mais aussi les coiffeurs, les bénévoles et les commerçants qui se rendent en maison de retraite devront avoir reçu d'ici octobre leur deux doses de vaccins contre la Covid-19 s'ils veulent continuer à y travailler.

Si elle est approuvée par le Parlement, cette obligation ne s'appliquera pas en revanche aux proches des résidents, aux mineurs, aux personnes venant faire des travaux urgents ainsi qu'à ceux bénéficiant d'une exemption médicale.

L'ultime étape du déconfinement a été repoussée de plusieurs semaines au Royaume-Uni, face à la menace du variant Delta.

Olivier Véran, le ministre français de la Santé, a lancé ce jeudi 17 juin sur BFMTV et RMC un « appel solennel » aux soignants, notamment en Ehpad, qui ne se sont pas encore fait vacciner contre la Covid-19. Olivier Véran a menacé de rendre la vaccination obligatoire pour eux.