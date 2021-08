Covid-19 : la muraille sanitaire chinoise perturbée par le variant Delta

Wuhan Chine

Le variant Delta, est un défi à la politique chinoise de tolérance zéro face au Covid-19 constate Le Monde.

Grâce à une campagne vaccinale bien engagée, avec 1,68 milliard de doses administrées soit environ 60 % de la population couverte, la plupart des cas détectés ces dernières semaines sont bénins.

La « muraille sanitaire » chinoise, édifiée après la première vague, repose d’abord sur la quasi-fermeture des frontières : les visas sont délivrés au compte-gouttes et les voyageurs soumis de deux à trois semaines de quarantaine dans des hôtels spécifiques. Dans le pays, ensuite, au moindre cas, les autorités locales prennent des mesures drastiques, qui ne sont relâchées que quelques semaines après la dernière transmission. Jusqu’ici, le système fonctionnait relativement bien.

Mais « Ce variant est capable de remettre en cause les stratégies qui ont eu le plus de succès auparavant : que ce soit la vaccination de masse, comme aux Etats-Unis ou en Israël, ou la méthode confinement plus tests massifs, comme en Chine ou au Vietnam », explique Jennifer Huang Bouey, épidémiologiste et spécialiste des politiques de santé en Chine à la Rand Foundation, aux Etats-Unis.