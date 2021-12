Covid-19 : l'effet de la troisième dose baisserait au bout de 10 semaines

UK Health Security Agency

En fin de semaine dernière, l'agence sanitaire britannique (UK Health Security Agency) a ainsi indiqué dans une analyse (SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation in England) - qui se veut prudente - que l'efficacité de la troisième dose (ou booster) décline près de dix semaines après l'injection selon Le Figaro.

L'étude de l'UK Health Security Agency suggère qu'un schéma vaccinal à trois doses réalisé uniquement avec des doses Pfizer-BioNTech confère une protection de 70% contre les formes symptomatiques du coronavirus liées au variant Omicron. Mais cette immunité décline rapidement par la suite. Ainsi, cette protection n'est plus que de 45% au bout de dix semaines, selon les données de l'étude précise Le Figaro.