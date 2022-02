Usine de masques

Le port du masque, couvrant la bouche et le nez, reste obligatoire dans tous les transports en commun pour toutes les personnes âgées d’au moins six ans : trains, métros, tramways, bus, RER, taxis, VTC comme dans les transports aériens, fluviaux et maritimes.

Le port du masque, couvrant la bouche et le nez, reste obligatoire dans tous les commerces et grandes surfaces, dans les Ehpad et hôpitaux.

Par contre, le masque n'est plus obligatoire dans les lieux clos soumis au passe vaccinal comme les bars et restaurant, les musées et monuments, les salles de spectacle (cinémas et théâtres