Covid-19 : 15 pays africains sur 54 ont vacciné au moins 10% de leur population

Un homme reçoit une injection du vaccin Johnson et Johnson contre la Covid-19 au nord de Durban, en Afrique du Sud, le 24 septembre 2021.

Dans le cadre de la campagne vaccinale, 15 des 54 pays africains ont entièrement vacciné au moins 10% de leur population contre la Covid-19, tandis que la moitié des pays du continent n'en a vacciné que 2% ou moins, selon les précisions du bureau de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique.

L'objectif des 10% de vaccinés avant le 30 septembre avait été fixé en mai par l'Assemblée mondiale de la Santé.

En Afrique, neuf pays, dont l'Afrique du Sud, le Maroc et la Tunisie, avaient atteint l'objectif début septembre, et six autres ont accéléré le mouvement pour l'atteindre en fin de mois.

Ces efforts et ces progrès sont liés à une augmentation des livraisons de vaccins contre la Covid-19, selon le bureau régional de l'OMS.

Parmi les pays avec le plus fort taux de vaccination sur le continent figurent les Seychelles et l'île Maurice avec plus de 60% de leurs habitants vaccinés, le Maroc (48%), la Tunisie, les Comores et le Cap-Vert (à plus de 20%).