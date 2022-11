Coupe du Monde : face à l’Australie, les Bleus vont jouer dans un stade climatisé

L'enceinte, construite spécialement pour l'événement, a été inaugurée en 2019

Déjà présente lors du match d'ouverture et pour Angleterre-Iran, la climatisation sera à nouveau fonctionnelle au stade Al-Janoub, qui accueille le premier match de l’équipe de France ce mardi face à l’Australie. Les organisateurs préviennent que si la climatisation sera activée pour atteindre la température de 24 degrés, elle sera ensuite coupée, puisque les prévisions météo annoncent une température de 25°C à l’extérieur.

En effet, l'activation de la climatisation est censée être « ponctuelle », en ne fonctionnant que dans les zones « où les gens en ont besoin, en l'occurrence le terrain et les tribunes », confiait le Dr Saud Abdulaziz Abdul Ghani, professeur d'ingénierie et concepteur du système, à RMC Sport. « Notre technique de circulation de l'air refroidit l'air, le filtre et le pousse vers les joueurs et le public. Chaque enceinte est rafraîchie jusqu'à une température confortable d'environ 20°C », ajoute-il. Pas sûr que cela suffise pour éteindre les multiples polémiques qui entourent ce mondial de football.