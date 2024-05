Connaissez-vous Barron Trump, le plus jeune fils de Donald Trump, qui s’apprête à lui emboîter le pas ?

Barron Trump et son père, Donald Trump, GIORGIO VIERA / AFP

En route vers la dynastie Trump ? A quelques mois de l’élection présidentielle américaine et quatre ans après la défaite de son père, Barron Trump décide à son tour de se lancer en politique. Le jeune homme de 18 ans est le fils de l’ancien chef d’Etat des Etats-Unis et de Melania Trump, ce qui fait de lui le demi-frère d’Ivanka Trump, note le magazine Gala sur son site. Il est aussi le plus jeune de la fratrie… et d’aucuns l’imaginent déjà président à terme. "Barron est beau, grand - plus grand même que son père - et très cultivé pour quelqu'un de son âge. Il est également beaucoup plus intéressé par la politique qu'on ne le pense. Je vois en lui tous les attributs d'un futur président, s'il en a l'envie. Et pourquoi pas ? Il a les gènes de Trump", aurait ainsi affirmé un membre du parti Républicain devant les micros du Daily Mail.

Force est de constater que le charme du fils Trump séduit, dans son camp. Patrick Bet-David, commentateur politique connu pour son penchant conservateur le décrit sur X (ex-Twitter) comme “le jeune de 18 ans le plus intéressant” qu’il ait rencontré. Dans son podcast personnel, le millionnaire à ajouté qu’il était “vif, drôle, sarcastique, dur - mais pas faible”.

Longtemps, le jeune homme a été protégé des médias par sa mère, note encore Gala sur son site. Désormais, néanmoins, il est en mesure de se forger sa propre image publique. Tant et si bien qu’il a désormais été choisi pour représenter la Floride en tant que délégué à la Convention nationale républicaine, qui se tiendra en juillet 2024. Un premier pas, donc, dans l’arène politique.