Hier matin, la Première ministre a annoncé son intention d’étendre le dispositif carrières longues aux personnes ayant commencé à travailler entre 20 et 21 ans, ainsi que le réclamaient les Républicains. Une annonce saluée par Olivier Marleix, le patron du groupe à l’Assemblée, mais pas franchement par Pradié.

Pourtant favorable à la retraite à 64 ans en 2019, A. Pradié veut plus. Il appuie le fait que pour que chaque personne qui a cotisé au moins un trimestre avant 21 ans puisse faire valoir ses droits à la retraite au bout de 43 annuités. Et sans cet amendement, le vice-président LR et son entourage le voteront pas le texte.

Pour la prem!ère ministre, la réponse est simple : “Son amendement coûte 10 milliards d’euros”. Pour le reste des LR, le comportement de Pradié met le groupe “en difficulté”. Olivier Marleix a du taper du poing sur la table. Le patron du groupe a indiqué qu’il est “hors de question” d’intégrer dans le dispositif des carrières longues quelqu’un qui “aurait effectué un job d’été durant trois mois”.