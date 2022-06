Char russe

La BBC évoque cinq scénarios differrents concernant la guerre en Ukraine

- Une guerre d'usure

La guerre pourrait se poursuivre pendant des mois, voire des années, alors que les forces russes et ukrainiennes s'équilibrent mutuellement. Aucune des deux parties n'est prête à abandonner. Le président russe Poutine juge qu'il peut gagner en faisant preuve de patience stratégique,

- Poutine annonce un cessez-le-feu

Et si le président Poutine surprenait le monde avec un cessez-le-feu unilatéral ? Il pourrait empocher ses gains territoriaux et déclarer « victoire ».

Il pourait prétendre que son « opération militaire » est terminée : les séparatistes soutenus par la Russie dans le Donbass sont protégés ; un corridor terrestre vers la Crimée a été établi.

- Impasse sur le champ de bataille

Que se passe-t-il si l'Ukraine et la Russie concluent qu'elles ne peuvent pas faire plus militairement et entament des pourparlers pour un règlement politique?

Leurs armées sont épuisées, à court d'hommes et de munitions. Le prix en sang et en trésor ne justifie plus de nouveaux combats.

- Une "victoire" de l'Ukraine

L'Ukraine pourrait-elle - contre toute attente - réaliser quelque chose proche d'une victoire ? L'Ukraine pourrait-elle forcer les troupes russes à se replier là où elles se trouvaient avant l'invasion ?

Ce scénario est suffisamment plausible pour que les décideurs s'inquiètent déjà de ses conséquences. Si M. Poutine était confronté à la défaite, pourrait-il pratiquer une escalade, en utilisant des armes chimiques ou nucléaires ?

- Une "victoire" russe

Les occidentaux soulignent que la Russie, malgré les premiers revers, prévoit toujours de s'emparer de la capitale Kiev et d'assujettir une grande partie de l'Ukraine.

La Russie pourrait capitaliser sur ses gains dans le Donbass, libérant des forces pour les utiliser ailleurs.

Le peuple ukrainien pourrait se diviser, certains voulant continuer à se battre, d'autres voulant réclamer la paix. Certains pays occidentaux pourraient se lasser de soutenir l'Ukraine