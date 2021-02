Cinq interpellations dans l'enquête sur les menaces de mort contre la jeune Mila

Lutte contre la cybercriminalité

La jeune fille avait critiqué l'Islam sur les réseaux sociaux en janvier et novembre dernier

Cinq personnes ont été placées en garde à vue mardi dans l’enquête sur les menaces de mort proférées à l’encontre de Mila l’adolescente qui avait critiqué l'Islam sur les réseaux sociaux en janvier et novembre dernier signale Le Parisien.

Agées de 18 à 29 ans, ces personnes ont été interpellées en Loire-Atlantique, en Moselle, dans le Calvados, la Marne et les Hauts-de-Seine.

Mila s'était remarquer ce week end en réagissant à un article du magazine Jeune Afrique intitulé “Assa Traoré : « Les hommes noirs et arabes ne sont pas en sécurité en France »”, dénonçant les violences policières qui viseraient les personnes issues de l’immigration : « Les jeunes filles blanches non plus (je sais de quoi je parle) », avec un clin d’œil. Elle faisait ainsi référence au harcèlement qu’elle subit depuis le 18 janvier 2020 à la suite d’un tweet critiquant l’islam ajoute Le Dauphiné.