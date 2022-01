Christiane Taubira remporte la Primaire Populaire de la gauche

Christiane Taubira vient de remporter la Primaire Populaire ce dimanche 30 janvier 2022.

A 70 jours du premier tour de la présidentielle, la Primaire Populaire a désigné Christiane Taubira comme candidate. Elle devance Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon. Anne Hidalgo arrive seulement en cinquième position.

Christiane Taubira a été désignée par les électeurs de la Primaire Populaire. Après quatre jours de vote, clos ce dimanche à 17 heures, Christiane Taubira a donc été désignée par les votants à la Primaire populaire ce dimanche soir. L’officialisation des résultats a été communiquée aux alentours de 19h.

392.738 votants ont participé à la Primaire populaire sur les quelque 467.000 inscrits, soit une participation de 84,1%

Les votant se sont exprimés via un jugement majoritaire à un seul tour en classant chaque candidat avec « Très bien », « Bien », « Assez bien », « Passable », « Insuffisant(e) ». L'écologiste Yannick Jadot est arrivé en deuxième position, devant Jean-Luc Mélenchon. Pierre Larrouturou est au pied du podium. La maire de Paris, Anne Hidalgo, arrive seulement en cinquième position et obtient un « Passable Plus ».

L’objectif de cette Primaire Populaire devait « désigner la candidature la plus apte à rassembler et faire gagner la justice sociale, l’écologie et la démocratie ».

Les votes en ligne ont été clos à 17 h, ce dimanche 30 janvier. Christiane Taubira soutenait le processus, à l’inverse de trois des sept candidats, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon.

Ces résultats vont faire peser une pression sur Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot.