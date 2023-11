Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, photo AFP

Le taux de chômage grimpe de nouveau, en France. Au troisième trimestre de l’année 2023, il était estimé à 7,4% de la population active comme a pu l’indiquer l’Insee. Une hausse qu’il n’est pas difficile d’expliquer, d’après Bertrand Martinot, qui évoque dans nos colonnes “l’affaiblissement de la conjoncture en général”, tant en France qu’en Europe. Cela fait plusieurs mois, déjà, que l’économie ralentit et, faute de croissance, le chômage grimpe de nouveau.

Le problème, semble-t-il, a été bien identifié par le gouvernement. Bruno Le Maire, le ministre de l’Economie, s’est récemment exprimé à ce sujet, sur France Info. Pour parvenir à ramener le taux de chômage à 5%, l’objectif annoncé, il estime pertinent de réduire la durée d’indemnisation des travailleurs en demande d’emploi de plus de 55 ans. Il s’agirait alors, a-t-il expliqué, de l'aligner sur celles des autres chômeurs. “Si on ne se secoue pas les puces, il n’y aura pas 5 % de taux de chômage”, a-t-il ainsi fait valoir.

Et lui de poursuivre : “Quelque chose cloche dans le modèle social français”, rapporte le quotidien du soir. C’est précisément ce qui empêche d’arriver à l’objectif de 5%, selon le transfuge de la droite.

En l’état actuel des choses, la durée d’indemnisation des plus de 55 ans est de 27 mois. Pour les demandeurs d’emplois plus jeunes, elle ne peut pas excéder les 18 mois. "Si vous avez plus de 55 ans, la durée d'indemnisation, c'est 27 mois alors qu'aujourd'hui, le lot commun, c'est 18 mois. Pourquoi ?", a-t-il ainsi questionné, avant d’estimer qu’il s’agit là d’une “hypocrisie” et d’une façon de “mettre à la retraite de manière anticipée” les seniors. "Je ne vois aucune raison pour qu'il y ait une durée d'indemnisation plus longue pour ceux qui ont plus de 55 ans par rapport aux autres", poursuit le ministre, pour qui l’expérience de ces travailleurs compte et est-même requise. “Le message que j’ai envie de leur envoyer, c’est ‘on a besoin de vous, on a besoin de votre expérience.’” a-t-il ajouté.

Autre élément important, que Bruno Le Maire n’a pas manqué de rappeler : le taux d’emploi des seniors est aujourd’hui inférieur “de dix points” à celui du reste de la population. De quoi soulever la question de leur durée d’indemnisation, selon lui.