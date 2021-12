Work Your World

Publicis Groupe lance « Work Your World », une expérience unique pour tous ses 85.000 collaborateurs dans le monde (salariés en CDI depuis au moins un an), qui leur permettra de travailler pendant une période allant jusqu'à 6 semaines chaque année depuis n’importe quel des plus de 100 pays où le Groupe est présent annonce Publicis.

« Work Your World » apportera une nouvelle flexibilité et de nouvelles opportunités de développement professionnel et personnel. Ce programme sera disponible en janvier 2022 sur la plateforme Marcel et tiendra compte de toutes les règles de sécurité sanitaire en vigueur.

Les salariés intéressés pourront rouver un logement grâce au programme « Home Swap Home », ouvert exclusivement à la communauté Publicis, qui permettra d’accueillir d’autres collègues ou d’échanger un logement dans le monde entier ajoute Publicis.

« Nous vivons un contexte où se mêlent le mouvement de « Great Resignation » (la grande démission) aux Etats-Unis et la guerre des talents. Nous voulons offrir de nouvelles perspectives à nos collaborateurs pour les fidéliser et en attirer d'autres. Le salaire ne fait plus tout, souligne Arthur Sadoun, président du directoire de Publicis Groupe cité par Les Echos.