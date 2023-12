Charlie Hebdo condamné pour diffamation après un article sur une école musulmane

Le journal Charlie Hebdo, poursuivi par une école musulmane après un article l'associant aux Frères musulmans, a été condamné pour diffamation jeudi par le tribunal de Valence, selon une information du Figaro. Charlie Hebdo a été condamné à 3000 euros d'amende avec sursis et devra également verser 3000 euros de dommages et intérêts à l'association Valeurs et réussite, selon cette même source.

L'avocat de l'hebdomadaire satirique, Richard Malka, a regretté une « décision décevante » et annoncé qu'il ferait appel du jugement. « La justice montre bien qu'il n'y a aucun lien entre l'association et les Frères musulmans », s'est au contraire réjoui le président de Valeurs et réussite, Mourad Jabri.