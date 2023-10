Certains propriétaires de passoires thermiques interdites à la location pourront obtenir un délai

Les logements sont classés en fonction de leur diagnostic de performance énergétique (DPE)

Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, envisageait de reporter l'interdiction de location des logements considérés comme passoires thermiques, mais le calendrier a finalement été maintenu. Mais sur BFM Business, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, vient d'annoncer qu'il pourrait y avoir quelques dérogations.

Lorsque l'on parle de passoires thermiques, « il faut savoir précisément de quoi on parle. Ce sont des logements qui sont les passoires thermiques les pires de notre parc. Pour vous donner une idée, là où vous payez 100 d'électricité, eux ils paient 300. Donc ce sont vraiment des logements indignes sur lesquels des locataires ont non seulement des loyers à payer mais une facture d'énergie absolument faramineuse. Et ces logements à partir du 1er janvier 2025, lorsque le propriétaire le remet en location on lui dit 'il faut que vous fassiez un minimum de travaux pour que ce logement redevienne digne’ », rappelle la ministre.

À l'argument « ce calendrier prive des logements du marché », la ministre répond: « Oui mais est-ce que vous acceptez de louer des logements où il y a des cancrelats, des souris, des moisissures? On parle une facture d'énergie multipliée par 3 ». Avant d’ajouter : « Je pense qu'il faut surtout accompagner des propriétaires. Il y a des maisons individuelles où le propriétaire a une certaine liberté pour décider des travaux. Il y a une deuxième situation, si vous êtes dans un logement collectif, on comprend bien. Ce n'est pas si facile d'obtenir une autorisation d'un AG de copro donc on peut obtenir des dérogations ».

Pourtant, si le calendrier est maintenu, la ministre donne peu de détails sur les dérogations : « Les dérogations que je mentionne, elles sont très ciblées et pragmatiques pour permettre aux propriétaires qui de bonne foi n'arrivent pas à mettre en œuvre leur projet de rénovation de gagner un tout petit peu de temps ». Agnès Pannier-Runacher ajoute seulement travailler sur le sujet.