Pour l’instant, les sondages donnent le locataire de l’Elysée et la présidente du Rassemblement national (RN), Marine Le Pen, invariablement en tête des intentions de vote pour le premier tour du scrutin d’avril 2022. Mais plusieurs macronistes estiment que la droite reste la plus dangereuse si elle parvient à se souder derrière un seul candidat, en pariant sur l’absence de Mme Le Pen – jugée affaiblie, notamment par l’émergence d’Eric Zemmour – du second tour de la présidentielle explique Le Monde.

Xavier Bertrand, apparaît comme le seul candidat de l’opposition capable de l’emporter au second tour face à M. Macron, avec 53 % contre 47 %, selon un sondage IFOP-Fiducial publié le 6 septembre. « [Bertrand] est clairement le plus dangereux, car il a une image provinciale, qui tranche avec le président », admet un conseiller de l’Elysée. Un sentiment partagé depuis plusieurs mois au sommet de l’Etat ajoute Le Monde.