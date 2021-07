Certaines pharmacies débordées par la demande de tests antigéniques suite à la mise en place du pass sanitaire

Test Covid-19

Entre les tests et les vaccinations certaines officines ne désemplissent pas

Selon la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, le nombre de tests a plus que triplé depuis la mise en place du pass sanitaire. Les officines commencent à tirer la langue souligne BFMTV .

"Sur notre réseau, nous étions à 600.000 tests par semaine habituellement" explique, cité par BFMTV, Philippe Besset président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF), qui représente environ 75% des professionnels. "On en a fait 1,5 million la semaine dernière et on va probablement dépasser les 2 millions de tests cette semaine."

Raisons de cette affluence: le rebond épidémique et la mise en place du pass sanitaire, le 21 juillet, pour certains lieux, Et ce n'est qu'un début puisque le pass va s'étendre aux bars et restaurants le 9 août prochain ajoute BFMTV.