Ce qu’il faut savoir sur le plan de sobriété énergétique que va dévoiler le gouvernement

Au bureau

Dans les bureaux, le gouvernement demande aux acteurs de ne pas dépasser une température maximale de 19 degrés. Il leur faudra abaisser la température à 16 degrés la nuit, et huit degrés si le bâtiment doit être fermé trois jours ou plus. Il est également demandé aux entreprises de décaler de 15 jours le début et/ou la fin de la période de chauffe « quand cela est possible et quand la température extérieure le permet ». Enfin, les salariés devront réduire l'utilisation de l'eau chaude sanitaire, excepté quand celle-ci est indispensable, comme pour les douches par exemple.

L'État veut se montrer « exemplaire »

L'exécutif veut mettre en avant un « État exemplaire ». Pour cela, il indique que le chauffage ne devra pas excéder 18 degrés en moyenne cet hiver dans une période d'Ecowatt rouge. Une « expérimentation » qui « tiendra compte des situations particulières, dans le cadre d'un dialogue de proximité », précise le gouvernement.

Ainsi, les administrations sont incitées à recourir au télétravail pour réduire la consommation de carburant. Les agents qui doivent prendre leur véhicule de service pour effectuer des trajets professionnels non urgents devront limiter leur vitesse sur l'autoroute à 110 km/h.

Réduction de l'éclairage public par les collectivités

Le gouvernement demande aux collectivités de réduire la consommation d'électricité liée à l'éclairage public, ce qui se traduit par « éteindre les lumières à certaines heures, réduire l'intensité lumineuse, passer à de l'éclairage LED avec pilotage automatisé ».

Inciter les entreprises privées à s’engager

Pour inciter les entreprises privées à adopter ce plan de sobriété énergétique, l'État va créer la plateforme « Les entreprises s’engagent ». Celle-ci va regrouper les entreprises qui prennent 16 engagements et qui sont accompagnées dans leur déploiement : interruption de l'éclairage intérieur des bâtiments dès inoccupation, réduction de l'éclairage intérieur, notamment publicitaire et l'éteindre au plus tard à une heure du matin, ou encore la suppression des déplacements inutiles.

Événements sportifs

Dans le monde du sport, il va être demandé aux enceintes de « réduire de près de 50% le temps d'éclairage avant et après le match pour les compétitions se déroulant en journée, et de plus de 30% pour les matches en soirée ».

Un « bonus sobriété » pour récompenser les Français

Enfin, l’exécutif fait savoir que « Les ménages qui maîtrisent leur consommation énergétique pourront recevoir une prime sur les factures de gaz et d’électricité chez certains fournisseurs. Plusieurs énergéticiens s’engagent à proposer cette offre » (comme EDF, Engie ou encore TotalÉnergies).

Le document fait aussi référence à une aide allant jusqu'à 9.000 euros pour les Français qui passeront d'une chaudière au gaz à une pompe à chaleur en logement individuel. Il propose en plus « des aides permettant un reste à charge de 250 euros en moyenne par appartement pour raccorder un bâtiment de logement collectif à un réseau de chaleur, grâce à MaPrimeRenov’ ».

Au total, grâce à ce plan de sobriété, l'État avance « l'objectif de réduire de 10% les consommations énergétiques au niveau national ».