« Ce n’est pas une bonne idée » : Emmanuel Macron voit d’un mauvais œil la régulation européenne de l'intelligence artificielle

Le président français a dénoncé l'accord européen sur la régulation de l'IA.

Alors qu’il détaillait hier le plan d'investissements France 2030, le président a considéré que l’accord signé à Bruxelles vendredi dernier «fait qu’on est le premier endroit au monde où on va beaucoup plus réguler que les autres.»

Alors que le commissaire européen au Marché intérieur a salué vendredi l’accord «historique» venu réguler l’intelligence artificielle (IA), et qui doit favoriser son innovation en Europe, tout en limitant leurs possibles dérives, le président de la République a lui sérieusement dénoncé ce texte.

Emmanuel Macron a indiqué, à cette occasion, que, si l’accord européen va «consolider un modèle français de la régulation», celui-ci fait «que nous serons le premier endroit au monde où sur les modèles dits fondationnels d’IA, on va beaucoup plus réguler que les autres». Le chef de l'État a donc appelé à «évaluer» la mise en place de cet accord dans les prochains mois. «Si on perd des leaders ou des pionniers à cause de ça, il faudra y revenir», a-t-il prévenu.

Avant de rappeler son scepticisme : «Sur l'IA, la France est sans doute le premier pays en termes d'IA, au coude-à-coude avec les Britanniques. Eux n'auront pas cette régulation sur les modèles fondationnels. On est très loin des Chinois et des Américains», a-t-il encore lancé.