Le groupe Casino annonce la cession de 288 magasins à Auchan et Intermarché, mercredi 24 janvier. Cela représente "la quasi-totalité du périmètre des hypermarchés et supermarchés", indique Casino dans un communiqué. Ces magasins et les stations-service qui leur sont rattachés sont valorisés à près d'1,35 milliard d'euros, selon Casino.