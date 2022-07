Canicule : la France se prépare à de très fortes chaleurs pendant plus d'une semaine

Tour Eiffel

Le sud de l'Europe est aussi concerné et particulièrement l'Espagne

"Mercredi, tout le pays devrait être concerné par des températures bien plus élevées que les normales de saison, avec la zone la plus chaude qui s’étendra du Sud-Ouest au Centre-Ouest et atteindra le Bassin parisien." souligne Le Figaro.

Cette situation est principalement due à un dôme de chaleur qui s’est mis en place sur le Maroc et remonte par l’ouest vers la France. «Ce dôme agit comme un couvercle qui emprisonne l’air chaud.», explique Sébastien Léas, prévisionniste à Météo France.

Ce dôme ne touche pas que la France. «Les pays du Sud de l’Europe sont tous concernés, avec des températures plus élevées en Espagne, mais des températures qui pourraient se maintenir élevées plus longtemps en Italie», détaille Pascal Scaviner prévisionniste pour La Chaîne Météo.