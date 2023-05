Candidature à un second mandat ? Ursula von der Leyen tient à sa couronne !

En tant que présidente de l'organe exécutif de l'Union, Mme von der Leyen doit exercer ses fonctions jusqu'en 2024, date à laquelle l'UE élira un nouveau Parlement européen.

Fini le roi Charles III.

L'Union européenne s'apprête à couronner son propre monarque : Ursula von der Leyen. Mais le pouvoir qu'elle exerce n'a rien de symbolique.

En tant que présidente de l'organe exécutif de l'Union, Mme von der Leyen doit exercer ses fonctions jusqu'en 2024, date à laquelle l'UE élira un nouveau Parlement européen. Le vote doit permettre de déterminer, du moins en théorie, qui lui succédera à ce poste important.

Mais à plus d'un an des élections, les étoiles s'alignent déjà sur un second mandat de Mme von der Leyen, qui n'a pas encore confirmé qu'elle souhaitait continuer à exercer ses fonctions.

Le Parti populaire européen de centre-droit, qui contrôle la plus grande faction du Parlement européen, s'est rangé derrière l'homme politique allemand, tout comme les partis conservateurs allemands. La coalition au pouvoir du chancelier Olaf Scholz à Berlin envoie des signaux positifs. Et bien que le président français Emmanuel Macron n'ait pas encore dit publiquement s'il soutenait Mme von der Leyen pour un second mandat, c'est en grande partie grâce à lui qu'elle a obtenu le poste en 2019, et il pourrait bien la soutenir à nouveau.

Mme von der Leyen devrait obtenir une majorité simple au Parlement pour être confirmée dans ses fonctions pour un second mandat. Elle a habilement cultivé les Verts et les socialistes et démocrates - les deux autres groupes les plus importants du Parlement - en leur offrant des victoires législatives telles que le "Green Deal" de l'UE.

En conséquence, leurs efforts pour présenter une alternative crédible à Mme von der Leyen pour le poste le plus élevé ont été au mieux médiocres, ce qui a poussé certains initiés de l'UE à se demander s'il y aura même une véritable campagne pour le poste le plus puissant de la bureaucratie européenne.

"Un initié du Parti populaire européen a chuchoté lors d'une réunion des conservateurs de l'UE à Munich la semaine dernière : "Y aura-t-il une campagne [pour le poste le plus élevé de l'UE] ? "S'il y a un défi sérieux et frontal pour elle, il viendra probablement de l'extrême gauche et de l'extrême droite", a déclaré cette personne, qui a demandé à ne pas être nommée afin de parler franchement des délibérations internes.

Ce qui conviendrait à une dirigeante qui, grâce à son pedigree et à sa prestance (elle semblait chez elle lors du couronnement du roi Charles III à Londres samedi), se rapproche le plus possible de la royauté européenne - si tant est qu'une telle chose puisse exister.

En effet, le père de Mme von der Leyen, Ernst Albrecht, était l'un des tout premiers fonctionnaires de l'Union européenne. Mme von der Leyen a passé les 13 premières années de sa vie dans le quartier d'Ixelles à Bruxelles, à l'ombre des institutions européennes. Elle a fréquenté l'École européenne, côtoyant les enfants des élites européennes et apprenant le français et l'allemand, les langues du pouvoir européen.

Cela ne veut pas dire que ce drame royal est totalement dépourvu de suspense - d'un prince éconduit, par exemple, qui lorgne le trône. M. Weber, qui dirige le puissant groupe PPE, soutient Mme von der Leyen en apparence tout en exerçant une double pression : en insistant sur "plus de démocratie" et en la mettant au défi de plaire à la base conservatrice.

Sur ce dernier point, M. Weber a rallié ses troupes contre certains aspects du programme de Mme von der Leyen, notamment le "Green Deal". Lors d'un rassemblement à Munich vendredi, le parti a voté deux résolutions visant à annuler certains aspects du pacte écologique.

Bien que toutes ces tentatives n'aient pas été couronnées de succès, elles ont pour effet d'avertir la future monarque de l'UE qu'elle ne peut pas faire fi de ses principaux soutiens.

Interrogé sur la nécessité pour Mme von der Leyen de se présenter aux élections dans sa circonscription de Basse-Saxe pour être considérée comme la candidate principale, M. Weber a éludé la question, tout en insistant sur le fait que tout candidat principal devrait "montrer son visage" et ne devrait pas être choisi par le biais d'un "accord en coulisses" entre les dirigeants.

Interrogés sur le processus de désignation du candidat principal et sur la question de savoir si Mme von der Leyen devrait au moins faire quelques léchouilles en Basse-Saxe, d'autres poids lourds conservateurs se sont montrés circonspects. "Ce n'est pas une condition sine qua non", a déclaré David McAllister, un législateur européen et allié politique de Mme von der Leyen qui se présente à la réélection en Basse-Saxe.

D'autres membres de la cour de Mme von der Leyen ne sont pas d'accord sur le caractère essentiel de ce point. Si elle décide de se présenter, la présidente de la Commission subira une certaine pression pour passer par les étapes d'une campagne démocratique - une campagne qu'elle remporterait presque sans aucun doute. Pourtant, le processus comporte des pièges.

Jeudi, Markus Söder, chef de l'Union chrétienne-sociale en Bavière, qui opère avec l'Union chrétienne-démocrate dans toute l'Allemagne, a désigné Mme Weber comme la candidate principale de son parti, ce qui signifie que si elle décide de se présenter à l'élection présidentielle, elle ne pourra pas être élue. Cela signifie que si elle décide de se présenter en Basse-Saxe, Mme von der Leyen sera inévitablement comparée à M. Weber, qui pourrait bien recueillir une plus grande part des voix au sein de son petit parti.

M. Weber pourrait alors souligner l'écart et demander qui a la plus grande légitimité démocratique - lui ou le président de la Commission, moins populaire ?

Selon M. McAllister, les détails du processus entourant la candidature de Mme von der Leyen doivent encore être précisés. La décision de se présenter ou non lui reviendrait entièrement, a-t-il ajouté.