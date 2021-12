Le désherbant Roundup qui a fait l'objet de milliers de poursuites aux Etats-Unis, est photographié en vente à Los Angeles, en Californie, le 1er septembre 2019.

Un jury californien a confirmé que le désherbant Roundup de Bayer n'était pas la cause du lymphome non hodgkinien d'une femme.

Le groupe Bayer vient d’être disculpé dans une affaire judiciaire. Un jury californien a confirmé que le désherbant Roundup de Bayer n'était pas la cause du lymphome non hodgkinien d'une femme, selon des informations de Reuters.

Le groupe Bayer vient ainsi de remporter sa deuxième victoire sur les allégations selon lesquelles l'herbicide cause le cancer.

Le jury du comté de San Bernardino a constaté que le cancer de Donnetta Stephens n'était pas causé par son exposition entre 1985 et 2017 au Roundup et à son composé actif, le glyphosate. Elle avait poursuivi l'entreprise pour négligence et pour ne pas l'avoir avertie des dangers du Roundup. L'avocat de Donnetta Stephens a indiqué son intention de faire appel de cette décision.

Des plaignants ont reçu des dizaines de millions de dollars au cours d'autres affaires concernant le laboratoire. Bayer a obtenu son premier résultat favorable le 5 octobre dernier.

L'entreprise est ciblée par des poursuites depuis son acquisition du fabricant de semences agricoles et de pesticides Monsanto en 2018.

La société Bayer est toujours impliquée dans des démarches d’appels dans le cadre de certains verdicts défavorables. La compagnie espère que l'un d'entre eux soit examiné par la Cour suprême des Etats-Unis, où une décision en faveur de Bayer pourrait effectivement mettre fin aux affaires judiciaires liées au Roundup.