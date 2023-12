Brevet, bac, redoublement... Ce qu’a annoncé Gabriel Attal après la dégringolade de la France au classement Pisa

Dans une lettre adressée aux enseignants, puis lors d’une conférence de presse, le ministre de l’Éducation nationale a détaillé son plan visant à «élever le niveau de l'école».

Dans un mail envoyé aux enseignants ce mardi matin, puis lors d’une conférence de presse au collège parisien Charles Péguy (19e arrondissement), le ministre de l’Éducation nationale a détaillé son «choc des savoirs» visant à provoquer «un sursaut pour l'avenir de notre école».

Premièrement, c'est l'équipe pédagogique qui aura « le dernier mot s'agissant du redoublement de l’élève » afin de « donner toutes les chances à nos élèves de réussir ». « Personne ne connaît mieux que vous le niveau de vos élèves, et pourtant... Votre avis quant aux conditions de passage de vos élèves dans la classe supérieure a été rendu accessoire dans le texte même du Code de l'éducation », assène le ministre de l'Education.

Les professeurs pourront par ailleurs « recommander, voire prescrire » des stages de réussite « conditionnant le passage des élèves en classe supérieure » pendant les vacances scolaires.

Deuxièmement, ça va bouger pour les primaires. Gabriel Attal annonce que de nouveaux programmes s'appliqueront dès septembre prochain, par les classes de la maternelle au CE2, avec pour ligne directrice « la clarification », l'intégration d'objectifs annuels et « le choix clair de la pédagogie explicite ». Pour les classes de CM1 et CM2, les nouveaux programmes entreront en vigueur à la rentrée 2025.

« Dès la rentrée prochaine, la révision des programmes de l'école primaire nous permettra d'adopter progressivement la méthode de Singapour pour les mathématiques, anticipant par exemple l'apprentissage des fractions et des nombres décimaux dès la classe de CE1 », explique aussi le ministre, affirmant que cette méthode, désormais appliquée par 70 pays, « a fait ses preuves ».

Il a également confirmé que des groupes de niveau en français et en mathématiques seraient instaurés dès 2024 en sixième et en cinquième, avec des effectifs réduits pour les groupes d’élèves les plus en difficulté. À partir de 2025, cette organisation sera étendue aux classes de quatrième et troisième. Un « changement majeur et très profond », a insisté le ministre.