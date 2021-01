Biden et Macron viennent d’avoir leur première conversation téléphonique

Est-ce le signe d’une nouvelle relation entre les deux pays ? C’est en tout cas le signal que lance Joe Biden à son homologue français le choisissant comme premier dirigeant de l’U-E à appeler.

À la fin de ce coup de téléphone, l’Élysée a annoncé une « grande convergence de vues » lors de la conversation et qu’elle a été amicale et de travail. Emmanuel Macron a d’abord du se réjouir de la réintégration des États-Unis dans l’accord de Paris et de rembourser la participation américaine à l’OMS. La Maison Blanche a précisé que les politiques devront s’accorder sur "défis communs comme le changement climatique, le Covid-19 et le rétablissement de l'économie mondiale ».

Les deux dirigeants ont aussi décidé de travailler ensemble sur la question hautement sensible du nucléaire iranien et d’accorder leur violon à ce propos. Au-delà de cet accord l’Élysée ajouter que les deux administrations vont "travailler ensemble sur les priorités partagées en politique étrangère, notamment sur la Chine, le Moyen-Orient, la Russie et le Sahel ».