BFM-TV et RMC vendus à l'armateur Rodolphe Saadé

Rodolphe Saadé, à la tête de CMA CGM

Le groupe CMA CGM, propriété du milliardaire franco-libanais Rodolphe Saadé vient d’annoncer avoir signé une promesse d’achat en vue de l’acquisition de 100% du capital de Altice Media (BFMTV, BFM Business, BFM Régions, RMC Story et la radio RMC).

« Cette opération permettrait au Groupe CMA CGM de constituer sur le long-terme un Pôle Media de référence avec des contenus d'information, de sport et d'entertainment et dont le projet éditorial, porteur de pluralisme, d'indépendance et d'éthique journalistique, serait tourné vers les grands enjeux de transformation économique, sociétale et territoriale », écrit l’armateur français dans un communiqué.

Cette acquisition serait réalisée conjointement par le Groupe CMA CGM et par Merit France, à 80% et 20% respectivement, sur la base d'une valeur d'entreprise d'1,55 milliard d’euros.

Selon des informations du Figaro, Rodolphe Saadé avait exprimé son intérêt dès le printemps 2023 auprès de Patrick Drahi, pour racheter le pôle média d’Altice. Depuis deux ans, il continue la construction d’un empire dans les médias à travers sa filiale CMA CGM Médias (La Provence, La Tribune, La Tribune Dimanche, des participations au capital du groupe M6 et le média digital Brut.).