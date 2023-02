Bernard Cazeneuve lance un « mouvement » pour fédérer la gauche hostile à la Nupes

L’ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve

Dans un entretien au Point, l’ancien premier ministre Bernard Cazeneuve appelle à la création d'un « mouvement » pour fédérer les tendances de gauche hostiles à la Nupes. Il entend « susciter de nouveau l’espoir » et « éviter à tout prix la victoire de l'extrême droite » en 2027.

Celui qui a quitté le PS en 2022 avait lancé en septembre un manifeste signé par une centaine de personnalités pour une « autre gauche » qui « rompe avec l'outrance et le sectarisme ». « Près de 6000 personnes l'ont déjà signé et une organisation territoriale est mise en place. J'ai sillonné le pays ces derniers mois à l'invitation des comités locaux et je vais poursuivre ces rencontres. J'appelle désormais à la fédération de toutes ces forces dans une organisation qui propose et rassemble ceux qui aspirent, par-delà leurs appartenances politiques à gauche, à l'avènement d'une démarche crédible et sérieuse, capable de susciter de nouveau l’espoir », a-t-il annoncé.

Pour Bernard Cazeneuve, il ne s'agit pas d'un parti politique, mais d' « un mouvement qui, s'il rassemble, pourra à terme constituer une force », explique-t-il, se référant à la Convention des institutions républicaines créée par François Mitterrand en 1964, sept ans avant le congrès d'Epinay du PS.