Baisses de prix dans l’alimentaire : que faut-il retenir des promesses de Bruno Le Maire ?

Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, photo AFP

“Oublions les politiques de chèques, nous n’en avons pas les moyens aujourd’hui”, a récemment affirmé Bruno Le Maire, le ministre de l’Economie, interrogé au sujet des baisses de prix dans le secteur de l’alimentaire par nos confrères de France 3. Cela ne veut pas dire que le transfuge de la droite n’entend pas faire quelque chose pour préserver le pouvoir d’achat des ménages en 2024. Bien au contraire !

“Ma responsabilité, c’est de m’assurer que les prix baissent sur un maximum de produits”, a-t-il d’ailleurs rappelé, comme le souligne BFMTV sur son site. Et lui de poursuivre, engageant : “Vous aurez sur le beurre, sur les huiles, sur certains produits comme la volaille, sur certaines viandes, des baisses de prix, pas simplement une stabilisation”.

“Je suis sûr que certains prix vont baisser”, a encore affirmé Bruno Le Maire, non sans rappeler que des négociations commerciales sont actuellement en cours à ce sujet.

Celles-ci prendront fin le 31 janvier… et ne se sont pas toujours montrées très concluantes quand il s’agit de limiter le poids de l’alimentaire dans les dépenses des Françaises et des Français. “L’année dernière, quand il y avait une négociation commerciale, il y avait 15% d’augmentation des prix”, note en effet l’ancien élu Les Républicains. Aujourd’hui, poursuit-il, ce montant tourne davantage aux alentours de 5%. Encore trop pour lui. Et pourtant… “Il ne s’agit pas de revenir aux prix d’avant crise”, a-t-il nuancé. Cela ne peut pas arriver, de l’aveux du ministre.

Ces déclations s'inscrivent dans un contexte particulier, qui voit rejaillir l'inflation en France notamment, au mois de décembre. Plus d'informations à ce sujet dans nos colonnes.