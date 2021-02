B.1.525, c'est le nom d'un nouveau variant du coronavirus découvert par des chercheurs britanniques, ses caractéristiques sont inquiétantes

Vaccin

Un nouveau variant, nommé B.1.525, a été découvert par des chercheurs britanniques, et présente des caractéristiques qui le rendent inquiétant, signalent Les Echos.

Comme le souligne le Public Health England (PHE) dans un communiqué , « l'ensemble des mutations comprend la mutation E484K de la protéine Spike, qui est présente sur un certain nombre d'autres variants préoccupants », comme le sud-africain. Cette protéine joue un rôle dans la pénétration du virus dans les cellules, et sa mutation E484K rendrait le virus plus résistant aux anticorps, selon plusieurs études. En conséquence, une telle mutation pourrait réduire l'efficacité des vaccins.

Ce variant identifié le 15 décembre 2020, a été détecté depuis en Grande Bretagne (38 cas) et dans une dizaine de pays dont la France