Autoroute

Après cinq ans de procédure, « Marianne » a obtenu un rapport confidentiel sur le protocole de 2015 prorogeant de trois ans les concessions autoroutières.

Ce document met au jour l’invraisemblable mécanique du Plan de relance autoroutier (PRA) de 2015, par lequel l’État accorde aux concessionnaires une rallonge de trois ans des contrats contre un investissement de 3,2 milliards d’euros de travaux, explique Marianne.

Une rallonge de concession faite par les pouvoirs publics en échange d’une amélioration du réseau autoroutier. Un grand classique. Oui, mais à regarder de plus près les deals et leurs conditions, l’État et les usagers apparaissent comme les dindons de la farce : hypothèses farfelues permettant la surrémunération des concessionnaires d’autoroutes, choix contestables des hauts fonctionnaires du ministère des Transports, travaux surfacturés, réflexions menées dans l’urgence…

Bref, les négociations avec les émirs du bitume se sont fondées sur des données erronées. Et personne n’a rien trouvé à redire. Une arnaque à 4 milliards de surprofits selon Marianne