Jacinda Ardern

© Capture d'écran New Zealand Herald

Un terroriste proche du groupe Etat islamique a poignardé six personnes dans un supermarché d'Auckland, vendredi 3 septembre, avant que la police ne l'abatte, a annoncé la Première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern indique France Info.

L'homme qui a été tué par la police était placé sous surveillance permamente. De nationalité sri-lankaise, arrivé dans le pays en 2011, il était connu pour sa radicalisation selon la Première ministre Jacinda Ardern.

Il était suivi par la police depuis son domicile qui l'a vu entrer dans un supermarché et prendre un couteau sur une étagère. Avant que les policiers aient eu le temps de réagir. En une minute, il a blessé six personnes dont trois grièvement puis il a été abattu raconte le New Zealand Herald.