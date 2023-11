Attaque mortelle à Crépol : les suspects fuyaient leur domicile avant d’être interpellés

Photo d’illustration AFP

Trois jours après le drame de Crépol dans lequel Thomas, 16 ans, a été poignardé à mort, le Groupement d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) et le Groupe d’observation de surveillance de Toulouse ont interpellé neuf personnes aux alentours de Toulouse, selon une information du Figaro.

Alors que les enquêteurs identifiaient les suspects, ils ont très vite compris que ceux-ci « semblaient vouloir quitter leur domicile », précise le parquet, qui détaille que dès lors, les individus ont alors été « étroitement suivis et surveillés » par les enquêteurs.

Le principal suspect auteur du coup mortel, âgé de 20 ans et de nationalité française, avait quitté peu après les faits Romans-sur-Isère où il résidait. Accompagné de six autres personnes, les individus se trouvaient à bord du véhicule de la mère d’un autre suspect, lui aussi présent dans la voiture, et « semblaient prêts à se remettre en mouvement ».